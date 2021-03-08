На Украине мужики превратились в тряпки, – экс-депутат Верховной рады

08.03.2021, Москва, Андрей Коротков

Новости Украины

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выступил с жесткой критикой мужского населения Украины, которое постепенно приспособилось, смирилось и не решается оказывать никакого сопротивления бандеровскому режиму.

Об этом политик пишет в своем блоге.

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«Хотел пошутить, а потом понял, что шутка была бы очень неудачной – хотел Зеленского поздравить с Восьмым Марта, мол, что он как женщина себя ведет. А потом понял, что «вести себя как женщина» в Украине в последние 7 лет – это комплимент! В стране, где мужики либо смиренно прогнулись под фашиствующую власть и только недовольно шепчутся на кухнях, а то еще хуже – где «мужики» вместо того, чтобы с оружием в руках свергать власть вурдалаков в Киеве, пошли с оружием на женщин и детей Донбасса по приказу этой преступной власти, наши женщины – глыба и якорь нашей страны!

Многие из них, из наших девушек, наравне с парнями с оружием в руках защищали Донбасс. А сколько наших украинских женщин сидели с детьми в подвалах под обстрелами ВСУ? Им было страшно и хотелось рыдать, но они должны были быть сильными, чтобы не испугать детей!

Это на Донбассе.

Но на остальной Украине женщины – это то святое и светлое, что держит мою страну, хоть и на краю пропасти, но не дает ей сорваться!

Не забуду видео, где военкоматы приходят забирать на гражданскую войну тряпко-мужиков, и те смиренно идут. Но тут приходят женщины, которые отбивают своих сопляков-мужчин.

Но «сопляк», это не только слово оскорбление – это наши сопливые, слабые, украинские дети, которые болеют сейчас как никогда, потому, что в нищей стране нет денег на нормальную еду. И женщины, их матери и бабушки, приходят домой с работы и на нищенские зарплаты умудряются кормить и лечить своих детей, чтобы у Украины хоть в принципе было следующее поколение.

Да и женщины учителя, лично знаю, по всей Украине, от Харькова, до Киева, и даже во Львове, противятся школьным программам, цель которых отупление и насаждение ненависти нашим детям и, несмотря на все риски, рассказывают им правду – про наш великий народ! Не байки про «европейский путь», а правду про то, как наш народ, в большой семье единых народов, в свое время остановил зло, восстановил разрушенную страну и даже покорил космос!

Это рассказывают нашим детям женщины, пока многие «мужики», пропердывают свою жизнь на диване смирившись с участью тряпки для закордонных хозяев!

Друзья! Если в России, например, сегодня просто Женский День, то в Украине этот праздник стоит как 23-е февраля переименовать в День ЗАЩИТНИЦЫ Отечества! Потому что, если бы не наши самые добрые, красивые и сильные в мире женщины, навязанные нам из-за океана мужчинки, давно бы уже изничтожили наш народ!» – возмущается Журавко.