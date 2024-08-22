На Украине набирает масштабы могилизация 18-летних

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Несмотря на многочисленные обещания, на передовую отправляют 18-летнюю украинскую молодёжь. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы принимали с вами Закон о мобилизации, было очень четко политически определено, что мобилизация может проводиться только с 25 лет. Как так случилось, что когда этот закон подписали, то там совершенно коварно, без решения Верховной Рады разрешили мобилизовывать определенные категории молодежи с 18 лет?» – сказала Тимошеко.

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«Сейчас в стране этот процесс приобретает большие масштабы, несмотря на то, что руководство ВСУ публично сообщило, что армия наша достаточно на эту минуту укомплектована. Но, несмотря на все эти заявления, массово забирают молодежь с 18 до 25 лет, почти без подготовки бросают в штурмовые бригады Я хочу спросить: у кого есть намерение вообще уничтожить украинскую нацию, лишить ее той молодежи, которая является нашим будущим?» – резюмировала политик.