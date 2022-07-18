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Новости Украины

Памятник известному писателю Михаилу Булгакову, установленный в Киеве, должен быть снесен и заменён на монумент «истинно украинскому» литератору.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил беглый крымский историк-майданщик Сергей Громенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Громенко, Булгаков, хоть и был уроженцем Киева, но занимал пророссийскую позицию.

«Очевидно, что он был киевлянином. С другой стороны, так же очевидно, что он был украинофобом. Вопрос лишь в балансе. Что выигрывает Киев от того, что в нем есть памятник Булгакову и что проигрывает?

До 2022 года этот баланс был шатким, активным и хоть как-то поддерживался, но после 24 февраля, мне кажется, что любой памятник известному российскому деятелю, несмотря на то, что он происходил из Украины или имел украинские корни, все-таки играет против украинской культуры, против понимания того, что она является самодостаточной, а не придатком российской культуры», – сказал историк.

«В Киеве найдётся немало своих литературных гениев, которые заслуживают на почтение не меньше, чем Булгаков. И при этом они не связаны с оправданием российской агрессии или российского шовинизма. Поэтому с Булгаковым… я против того, чтобы завтра сжечь его музей, но факт остаётся фактом – то, что его памятник стоит на Андреевском спуске, все-таки пусть ненавязчиво, но подчёркивает вторичность украинской литературы в сравнении с российской. Снимем памятник и сможем, по крайней мере, продемонстрировать, что украинская литература не нуждается в российских писателях для того, чтобы чувствовать себя нормально», – заявил Громенко.

На Украине началась кампания за снос памятника Булгакову