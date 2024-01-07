На Украине началась новогодняя могилизация ценных специалистов

Из-за новогодних праздников многие ценные специалисты украинского ВПК временно остались без работы, и стали целью военных комиссаров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер, Юрий Касьянов, занимающийся поставками БПЛА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У чиновников деньги закончились, или праздники, Новый год, и уже три-четыре недели у производителя нет заказов. Представляете, идёт война, а у производителя нет заказов, потому что чиновники отдыхают, подводят итоги, бухгалтерию сводят», – сказал Касьянов.

Он возмутился, что сейчас временно оставшихся без работы ценных специалистов массово загребают на фронт.

«А пока нет работы, нет контракта, то военкомат спокойно, зная списки работников, которые подаются любым предприятием, приходят на новогодние праздники и говорят: «Так, быстро собирайся, бери с собой минимальный набор вещей. Ты едешь на фронт».

Через неделю будет заказ, а работники, которых в стране по пальцам одной руки можно пересчитать, какие-нибудь фрезеровщики, сборщики, программисты высокого класса, их не будет. И кто будет делать дроны?» – поделился печалью волонтёр.