На Украине началась травля Зе-депутата за участие в ток-шоу в Москве

23.10.2019, Москва, Максим Карпенко

В срыве выполнения «формулы Штайнмайера» и развода войск на Донбассе виноваты украинские националисты и праворадикалы. Об этом в эфире российского ток-шоу «Большая игра» заявил депутат Верховной Рады Украины, член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам парламентария, с радикалами должны разбираться силовики, а Украина пока взяла паузу в разведении войск.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наша фракция, во главе с нашим президентом, на выборах отстаивали позицию того, чтобы конфликт на Донбассе и в целом в Украине был разрешен мирным путем, мирным способом. И сейчас мы все для этого делаем.

Та ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штайнмайера, она была вброшена радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне.

Мы сейчас сделали паузу. Я думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто это сделал, откуда растут ноги, и кому это выгодно. Мы будем продолжать в том же направлении. Я уверен, что «нормандский процесс» будет запущен, и переговоры возобновятся», – заявил Шевченко.

Появление депутата в эфире российского ток-шоу вызвало гневную реакцию у противников президента Владимира Зеленского.

Так, бывший парламентарий Сергей Высоцкий, примкнувший к сторонникам бывшего главы государства Петра Порошенко, посчитал, что депутаты Верховной Рады не имеют права выступать на российских телеканалах.

«Мне кажется, что участие каждого украинца, не важно, является ли он парламентарием или обычным гражданином, в российском шоу недопустимо.

Я критиковал своих коллег, которые выходили в эфиры российских ток-шоу с очень проукраинскими позициями, могли в прямом эфире «России сегодня» или «Россия 1» назвать Путина сами знаете каким словом. Потому что я видел в этом желание какого-то собственного пиара.

А тут мы видим, как человек, который является или клиническим идиотом, или просто предателем, он синхронизирует свою риторики, соглашается с российскими пропагандистами относительно конфликта на Донбассе.

Он не называет это войной, он не говорит, что Украина противостоит «вашим войскам», даже такие слова. Он говорит о каком-то конфликте на Донбассе, ультранационалистах, которые мешают власти этот конфликт завершить мирным путем.

Фактически он отчитывается перед россиянами за то, почему Украина до сих пор не капитулировала», – заявил Высоцкий в эфире телеканала «Прямой» и потребовал от руководства фракции «Слуга народа» лишить Шевченко мандата.