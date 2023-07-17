На Украине началась возня вокруг трона Зеленского сразу после саммита НАТО

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе активизировали внутриполитическую борьбу на Украине. Внезапно на экранах появились полузабытые Юлия Тимошенко и Юрий Луценко в надежде, что их заметят и привлекут при необходимости.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал редактор новостного портала ForPost Владимир Александров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это отрезвило многих на Украине. У Зеленского прямо чувствовалось раздражение, он откровенно дерзил достаточно крупным европейским лидерам. Собственно говоря, ведь НАТО – это не столько военный, сколько еще и военно-политический союз, и чтобы в него войти, надо соответствовать большому перечню критериев, и Украина им явно не соответствует. Армия не самое главное в НАТО, между прочим. Но факт того, что Украину в НАТО не взяли, на мой взгляд, это признак того, что дипломатические возможности ни Европа, ни США не откладывают в «черный ящик», дипломатические возможности урегулирования современного мирового военно-политического кризиса. Это сигнал, слабый, но тем не менее внятный», – считает он.

«И это не понравилось Зеленскому, что никто не собирается громить Россию любой ценой за счет своих каких-то экономических, политических и стратегических интересов. Ну дали им оружие, восполнили потери, но никто не восполнит невосполнимые потери – это человеческий ресурс. У Украины это самое уязвимое место на текущий момент, и собственно поэтому это раздражение и звучало. И заявление Зеленского, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах, ни одно село – это для внутреннего пользования», – уверен Александров.

Последующие пассажи Зеленского с подчеркнутой благодарностью не смогли перекрыть его откровенной несдержанности, чем сразу воспользовались «сбитые летчики».

«Думаю, сейчас на этом фоне резких заявлений Зеленского по НАТО, хоть он потом начал давать заднюю, вдруг активизировалась Тимошенко, которая тут же начала в политику играть, а вдруг ее заметят, как более удобного политика? Луценко дифирамбы НАТО пел длинные такие, развернутые, какая замечательная НАТО, насколько мы благодарны. То есть они явно предлагают себя вместо Зеленского, и мне кажется, опять началась история с выборами кошевого атамана, которая в Украине никогда ничем хорошим не заканчивалась. Вот такие выводы», – подчеркнул Александров.

В подтверждение этому мэр Киева Виталий Кличко, который публично заявил о своих планах баллотироваться на президентских выборах, сообщил, что Зеленский инициирует обыски у своих политических конкурентов и возможных кандидатов в президенты Украины. При этом выборы на Украине могут не проводить в связи с военным положением.