На Украине начали раскручивать тезис: Россия сама себе подорвёт Крымский мост

21.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Контролируемый запрещенным за экстремизм меджлисом украинский телеканал ATR начал раскручивать в эфире сценарий уничтожения Крымского моста Россией – очевидно, по аналогии с сообщениями об том, как в Луганке «сами взрываются кондиционеры», а защитники Донбасса «обстреливает сами себя».

Бывший боевик АТО Мирослав Гай заявил, что Крымский мост могут подорвать российские военные.

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«Мы имеем дело с неадекватными, сумасшедшими людьми, которые кричат «Дави! Дави!»… Абсолютно неадекватное поведение людей, которые кричат, которые вели себя не как военные. У них была определённая истерика. Мы не знаем, что эти люди, которые в состоянии аффекта, в истерике, которые боятся Путина, боятся, что им скажет старшее начальство, что они сделают. Может они затопят Крымский мост, чтоб мы не прошли, может они снова баржу какую-то потопят. И есть определённая угроза и для экологии акватории, и для наших ребят – моряков. Потому что мы имеем дело с очень агрессивными людьми, которые постоянно находятся под действием вражеской пропаганды», – заявил Гай.

Напомним, что ранее о возможности уничтожения Крымского моста заявлял секретарь Совбеза Александр Турчинов, а также депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук из партии Ляшко, что спонсируется олигархом Ринатом Ахметовым, теряющим прибыли от простоя портов Мариуполь и Бердянск.