На Украине начали раскручивать версию о причастности России к крушению самолёта

08.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Россия может быть причастна к крушению «Боинга» «Международных авиалиний Украины» в Иране. Соответствующее заявление распространил глава украинской националистической партии Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинский Boeing-737 МАУ (рейс Тегеран-Киев) со 180 пассажирами разбился (или был сбит ирано-российскими силами ПВО) возле Тегерана через несколько часов после того, как США запретили своим авиакомпаниям осуществлять пассажирские и грузовые перелеты над Ираном, Ираком, водами Персидского и Оманского залива, из-за уже третьей ракетной атаки на американские военные базы в Ираке.

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Это все не совпадение. Президент Зеленский за несколько часов до того покинул Оман на частном самолете», – написал Тягнибок.

Тем временем в Москве призывают дождаться итогов расследования катастрофы. Глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Андрей Косачев выразил соболезнования Украине.

«Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя.

Наше посольство выясняет, были ли на борту россияне. Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины», – отметил Косачев.