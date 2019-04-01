На Украине начали вывешивать российские флаги

01.04.2019, Запорожье, Владимир Гладков

В день выборов президента Украины в Токмаке Запорожской области на одном из балконов многоэтажки вывесили флаг РФ.

Об этом сообщает ряд местных СМИ со ссылкой на пост в Facebook возмущённого жителя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активным запорожцем, чувства которого оскорбил флаг РФ, оказался руководитель «Руха новых сил Михаила Саакашвили» в г. Токмак Евгений Бойко.

Бойко возмутил триколор на одном из балконов многоэтажки по улице Гоголя, а также антиукраинские выкрики хозяев квартиры. Саакашист немедленно вызвал полицию, которая прибыла по указанному адресу уже через несколько минут. При этом компания молодых людей к этому времени успела выйти с тем же флагом на улицу, где патрульные их и задержали.

«Сегодня, 31.03.2919 в 13:20, я стал свидетелем того, как человек размахивал флагом России из своего балкона по улице Гоголя 54 (возле гостиницы Весна) и громко призывал к русскому миру, ТНР и всячески привлекал к себе внимание. Я вызвал полицию (звонок на 102 регистрируется в базе управления и только потом передается в местное отделение) и был удивлен скорость и реагирования – 10 минут и я уже увидел патрульную машину! Пока общались с полицейскими, любители русского вышли на улицу в АТБ с тем же флагом … там их и задержали!» – рассказал у себя на странице Бойко.

«Мораль истории: эту компанию с флагом страны агрессора видело много людей, кто делал вид что не замечает того, кто улыбался, были такие что и ругались на него – но конкретной реакции не было! Я хочу напомнить горожанам нашего города, именно из такого безразличия и начинается война!» – обратился к согражданам саакашист.

Отметим, что информации о задержании людей с флагом России на ресурсах Нацполиции Запорожской области нет.