На Украине начали жечь машины неонацистов

16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Николаеве неизвестные сожгли машину главы местного отделения неонацистской группировки «Национальной корпус» Дениса Янтаря.

Об этом он сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик предположил, что поджог могли совершить «политические оппоненты» или криминалитет, пообещал не расстраиваться и найти виновных без полиции.

«В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие потери – обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам. Я всегда открыто высказываю позицию, открыто конфликтую и всегда отвечаю за свои поступки и слова, чего и советую другим.

У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по другому. Такие эпизоды мотивируют становиться несколько более активным и сильным, не более того. А отчаяния или тем более страха точно не будет я всех уверяю», – написал Янтарь.

По мнению спецпредставителя ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родиона Мирошника, поджог автомобиля видного радикала говорит о выздоровлении украинского общества.

«Жечь машины радикалов – это хороший симптом к выздоровлению общества! Это в правовом государстве поступают и действуют в соответствии с законом и правами человека, а где этого нет, и государство не способно защитить человека, то должны поступать адекватно и симметрично, чтобы успокоить зарвавшихся «королей улицы» и новоявленных штурмовиков», – заявил Мирошник в своем блоге.

Напомним, незадолго до инцидента, в конце июня этого года представители николаевского «Нацкорпуса» терроризировали местных активистов партии блогера Анатолия Шария. В комментариях под новостью о поджоге автомобиля некоторые пользователи отметили, что ЧП может быть связано именно с этими «политическими оппонентами», на что Янтарь ответил, что у него пока недостаточно доказательств.

Интересно также, что в октябре прошлого года Денис Янтарь получил известность благодаря словесным баталиям с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита главы государства на линию фронта. Так называемый «герой АТО» убеждал Зеленского не отводить украинские войска в поселке Золотое Луганской области, на что президент указал ему, что он «не лох».

О Янтаре также известно, что он промышлял в основном рейдерством и рэкетом (обкладывал данью бизнесменов и отжимал урожай) в Николаевской области.