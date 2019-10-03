На Украине начались «недели Авакова», час «Ч» – день УПА

03.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский попал в тяжёлую ситуацию: набирающие силу протесты из-за подписания формулы Штайнмайера на фоне психологического удара после провала в США приводят к осознанию, что всенародная любовь куда-то делась.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас страшное происходит для Зеленского, потому что опросы общественного мнения показали, что впервые Зеленский пошёл диаметрально в другом направлении. И когда он побеседовал с руководителями фракций (объяснился по поводу подписанной формулы Штайнмайера – ред.), но в Раду выйти побоялся – это очень плохой сигнал. Это означает, что в Америке он получил тяжелейший психологический удар. Ему, конечно, очень сложно, потому что он вдруг понял, что любовь куда-то делась», – заявил Соловьёв.

Экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров отметил, что теперь, когда вспыхнули протесты и ситуация может развиваться как угодно, ключевой фигурой становится глава МВД Арсен Аваков.

«Ближайшие две недели – это будут две недели Авакова, а дата, час «Ч», будет 14 октября, день защитника отечества, день УПА, это день, когда традиционно проходят масштабные акции протеста. Осталось две недели, денежки, по всей видимости, есть, будут вкладывать.

Насколько далеко они готовы пойти, я не знаю, меня интересует другое: как на их действия будет реагировать новая власть? Опять сквозь пальцы смотреть, как они будут захватывать здания, избивать людей или же примут жёсткие решения в отношении тех, кто нарушает правопорядок? Здесь мы посмотрим, насколько было правильно оставить Авакова на месте министра внутренних дел» – добавил Килинкаров.