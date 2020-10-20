На Украине начались репрессии против учителей, упоминающих о «Великой Отечественной войне»

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

На Украине взысканиям вплоть до увольнений подвергаются учителя истории, которые осмелятся назвать Великой Отечественной войной то,что с недавних пор согласно решению Верховной радой трактуется как «советско-немецкая фаза Второй мировой войны».

Об этом у себя в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террор и шизофрения в Украине продолжаются! Мне попал очень интересный документ. Подписала его самая настоящая нацистка и националистка, заместитель министра министерства образования и науки Украины Любомира Мандзий. Всех неугодных учителей, которые неправильно думают, либо же не понимают «новую украинскую историю и сегодняшнюю бытность» – следует выгонять с работы и применять к ним жесткие репрессивные меры», – написал Журавко.

В качестве примера он привёл следующую цитату:

«Министерство образования и науки Украины также рекомендует до конца октября провести педагогические совещания в учреждениях общего среднего образования по вопросам соблюдения Методических рекомендаций в области преподавания истории, а также осудить в коллективах позиции педагогов, участвующих в провокационных мероприятиях работников СМИ. В случае систематического несоблюдения преподавателями истории принципов Методических рекомендаций Министерство образования и науки Украины также рекомендует употреблять по отношению к таким педагогам меры дисциплинарного и административного воздействия вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов в части нарушения Закона. Обо всех подобных случаях просим информировать Министерство образования и науки Украины».

«У меня вопрос: Кто может вырасти из тех детей, которым будут вбивать в голову такую искаженную правду, наглую ложь. Вот после таких директив учителя и педагоги покидают свои рабочие места. А это университеты, школы, интернаты, лицеи, гимназии и другие учреждения образования», – прокомментировал экс-депутат.

«Могу последнее добавить: сегодняшней власти Украины настоящая история не нужна! Им нужны дети – дебилы, неучи, которых в будущем будут использовать как пушечное мясо, либо как рабов на плантациях в Польше. А так вообще, мне грустно и позорно за мою страну – Украину», – заключил Алексей Журавко.

Также к своему посту он приложил фото оригинала письма.

«В октябре 2020 года СМИ обнародовали интервью с работниками учебных заведений по вопросам преподавания истории, которые приобрели значительный общественный резонанс. Ответы учителей были представлены журналистами в провокационной трактовке, особенно в вопросах сложных тем украинской истории, в частности периода советской оккупации 1919-1991 годов.

Благодаря этому в общественное пространство для обсуждения были вновь брошены тезисы правомерности применения терминологии, однозначно отвергнутой Законом Украины от 09.04.2015 №317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», – говорится в документе.

Под «тезисами, отвергнутыми законом Украины» подразумеваются такие понятия, как Великая Отечественная война вместо «советско-немецкой фазы Второй мировой войны» и так далее.

По словам замминистра, школьный материал может подаваться только в соответствии с установками Института национальной памяти.

«Преподавание истории, в частности, интегрированного курса для непрофильных 10 и 11 классов «История. Украина и мир», должно осуществляться со строгим соблюдением «Методических рекомендаций о преподавании учебных предметов в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году» от 11.08.2020 № 1/9-430, разработанной в части преподавания истории с учетом положений Концепции преподавания истории в школе Украинского института национальной памяти. Указанное приобретает особую важность в связи с предполагаемым частичным или полным переводом учебных заведений общего среднего образования на дистанционную форму обучения, в условиях которой педагогический контроль за информацией, получаемой учениками, будет ослаблен», – написала Любомира Мандзий.

После победы Евромайдана Верховная рада проголосовала за отказ от термина «Великая Отечественная война». Ни один из «оппозиционных» депутатов, присутствовавших в зале парламента, не осмелился выступить с трибуны против или препятствовать позорному голосованию.