21.07.2019, Киев, Михаил Рябов

На Украине в 8:00 начались выборы Верховной Рады, депутаты которой будут избраны по партийным спискам, а также мажоритарным округам. Участки закроются в 20:00, после чего будут оглашены результаты экзит-полов, а затем начнется подсчет голосов.

Выборы в Раду проходят с 2014 года в условиях законодательного запрета деятельности ряда левых и русских партий на Украине, которые сразу же после Евромайдана были выдавлены из легального политического поля. Кроме того, Украина, как и при Петре Порошенко, запретила открывать избирательные участки в России, таким образов, лишив права голоса миллионы граждан, не лояльных националистическому режиму.

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Ожидается, что самый большой процент может получить партия Владимира Зеленского, который специально затеял досрочные выборы летом, чтобы на волне популярности завести как можно большую фракцию в новую Раду.

«Агентство «Рейтинг» провело масштабное социологическое исследование… Вся Украина считает, что все у нас нормально, все хорошо, все даже отлично и движемся мы в правильном направлении, черт нас бери! 41% украинцев так считают. Уверены, что идем мы правильным путем. 12 500 000 заробитчан ищут себе кусок хлеба на чужбине. Уничтожены космическая отрасль, авиастроение, химия, автомобилестроение, судостроение, наука, медицина, образование. Коммунальные тарифы выросли в двенадцать раз. Закон про Держмову приняли и скоро по городам и весям нашей Родины будут шнырять мовные патрули. Президент встал на сторону этого закона, поддержав таким образом языковой геноцид против русскоговорящих граждан Украины. Бандера герой. Остатки госсобственности раздать олигархам. Украинскую землю продать. Главная мечта молодежи – свалить из Украины как можно быстрее, сразу после получения аттестата о среднем образовании. Пенсионеры мрут, как мухи. Мы самые нищие в Европе. А им все по барабану. Правильно идем, и все тут! 41%. Идиоты. Вы кто?» – возмущается экс-депутат Василий Волга.

Партии будут вести жесткую конкуренцию за голоса избирателей Юго-Востока, которые на этих выборах распыляются между несколькими проектами, отмечает политолог Олег Хавич.

«21 июля после обеда в сети появится масса «секретных экзит-полов», согласно которым Партия Шария и ОппоБлок Бени-Рината уже практически набрали 5%, но нужен именно ваш голос», – прогнозирует эксперт.

День выборов совпал с объявлением очередного перемирия на Донбассе. За несколько часов до его начала вчера вечером украинские войска обстреляли территорию ЛНР, погибла женщина, получили ранения 7 человек, в том числе, 3-летняя девочка.

Наблюдатели полагают, что, учитывая сообщения разведки ЛДНР о подтягивании украинской бронетехники к лини фронта, перемирие рискует быть сорванным. Однако сегодня активность украинских военных должна быть меньше из-за похода на участки для голосования.