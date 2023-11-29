На Украине началось снижение уровня поддержки вступления в ЕС и НАТО

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Поддержка украинцами вступления в Евросоюз и НАТО снижается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные социологической группы «Рейтинг».

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На конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС в случае проведения такого референдума, тогда как в июле сторонников такого выбора был 85%.

Против вступления в ЕС 5% респондентов, но увеличилась доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать: с 3% до 14%.

Аналогичная ситуация и с НАТО. Сейчас – 77%, в июле 83%. При этом 15% – не голосовали бы , 3% – не определились, а 5% – против.

Больше всего сторонников Украины в ЕС и НАТО среди жителей столицы и запада.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме неподконтрольных киевскому режиму территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.