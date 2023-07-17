На Украине начался отстрел должников за коммуналку

Вам же знакомо такое явление, когда люди на полном серьезе пишут письма актерам — если в кино он герой, то с «одобрямсом», если злодей, то с проклятиями. Ну, были бы эти люди поумнее, то и жили бы мы по-другому…

Мне кажется, что на аналогичном эффекте во многом и замешана украинская пропаганда, представители которой уверены, что российская им проигрывает — еще бы, так беззастенчиво выдавать позорища за «пэрэмоги»!

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Ну чем еще объяснить тот факт, что толпы дебилов-смертников радостно донатят на дроны и оружие откровенным аферистам, убийцам, политическим проституткам — Стерненко, Притуле, Гончаренко, Гордону и прочим «звездам» нацистской медийки?

Раньше было проще — они бы писали Штирлицу на госТВ и чихвостили Мюллера. Теперь у них другие «герои», отчего и создается картинка этакого сплочения украинской нации, нарисованная преступниками, идиотами и «магией соцсетей», когда стократно опубликованный пост авторства ЦИПсО производит впечатление «они там все такие».

А какие на самом деле? До донатов ли обычным украинским обывателям, которые заняты выживанием во всех смыслах? И если на самом деле остановить нескольких первых попавшихся прохожих и спросить у них, кто такой Гордон, к примеру, то его они безусловно зарифмуют, но не факт, что идентифицируют.

Зато они знают 101 способ перемещения мимо военкоматов в режиме невидимки. А еще «сплоченность украинской нации» выражается в непременном желании не просто выжить, а за счет слабого. Еще проще — в тотальном озверении. А вовсе не в желании наплести побольше маскировочных сетей и подарить их коллективной Притуле, разбогатевшей на смертях.

Последние месяцы меня поражает криминальная хроника — даже в 90-е простые люди (не бандиты) так друг с другом не расправлялись. Например, одесситка не хотела делить квартиру с братом, поэтому написала на него донос, что тот русский шпион, брата покрутили, и квартира досталась нью-патриотке. Или другой одессит зарезал жену, сложил ее труп в комод и заботливо поставил у мусорных контейнеров — может, кому мебелишка пригодится?.. Поистине озверевшая сплоченная стая…

И уже все вместе — и стукачи, и распущенные из психушек пациенты, и разного рода расплодившиеся старосты, как и полагается у нацистских режимов, дружно принялись сражаться с самыми слабыми — должниками по коммуналке. А их количество, не будем забывать, выросло не только с началом войны — если быть точными — с 14-го года, когда переворот в стране проехался катком по жизням людей.

Зеленский, конечно, обещал не повышать тарифы на коммуналку и энергоносители во время войны, но это же КВН, театр, не забываем — киношка, поэтому тарифы все равно повышаются.

Оставшиеся мужчины не работают, потому что в центрах занятости надо предъявлять военные билеты, то есть официальное трудоустройство равносильно тому, чтобы добровольно выпилиться из жизни. Производства разрушаются уже и в физическом смысле. Безработица бьет рекорды.

Суммы периодически озвучиваемых многомиллиардных долгов то за газ, то за воду не укладываются в голове от количества нулей. Митинговать против неподъемных тарифов населению запрещено решением СНБО еще с 2021 года и приравнено к угрозе безопасности Украины… А нацистские старосты при всей этой ситуации вооружены.

В связи с чем показателен недавний случай в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Там такой староста, управдом, решил «повоспитывать» должников, выбить из них деньги и зачем-то взял на это мероприятие пистолет. Один из должников платить отказался: все просто — нечем.

Но если бы речь шла о цивилизованном обществе, то и в таком случае управдом — это не банк, лично присваивать деньги не имеет права. Только упырь не растерялся и… выстрелил из пистолета в должника, целился и попал в пах.

Преступником оказался 43-летний гражданин, а пострадавшим — 55-летний житель дома. Последнего увезла «скорая», а первого приняла полиции. Да, сейчас в его отношении готовится обвинение в хулиганстве (всего лишь в хулиганстве, а не злостном бандитизме!) с применением огнестрельного оружия.

Но это еще как повернется, ведь если под протокол староста наплетет, что потерпевший телеканал «Звезда» смотрел или «Катюшу» в День Победы слушал, то жертва и агрессор вполне могут поменяться местами. Тем более что выкормыши недоразвитого нацистского капитализма и так называют слабых, тех же должников, врагами Украины.

Еще добавлю, когда эта новость полетела по соцсетям, люди, в основной массе, были ею шокированы и выражали пострадавшему слова поддержки. Пока я не натолкнулась на комментарий под ней на сайте депутата-проститутки Алексея Гончаренко (кстати, будучи «русскомирцем» и состоя в «Партии регионов», Гончаренко призывал граждан вообще не платить коммуналку). Так вот о каком комментарии идет речь:

«На лживых должников трудно найти другие рычаги влияния. Пусть хотя бы не размножаются».

Надо ли говорить, на каком языке был «допыс»?.. Правильно, на украинском («На брехливих боржників важко знайти інші важелі впливу. То хай хоч не розмножуються).

Только это не кино, а реальность. Добавить мне больше нечего.