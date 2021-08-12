На Украине начался разгром неонацистских группировок

12.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Правящий на Украине режим начал зачистку праворадикального движения, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Националисты это чувствуют, поэтому готовят свои акции протестов, о чем накануне заявил главарь ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, власть теряет контроль над неонацистскими группировками, поэтому наверху было принято решение приручить или закрыть их деятельность.

«Разобравшись с «Национальным корпусом», структурами, которые даже ориентируются на западных партнеров сегодня, за «Свободой» тоже придут. Тягнибок как опытный политик пытается сыграть на опережение, пытается сказать, что «если за нами придут, то пришли потому, что я выдвинул патриотический ультиматум власти. Мы – настоящие патриоты». Пытается разыграть эту патриотическую карту на фоне того, что знамена эти сегодня выпадают из рук многих структур, которые теряют популярность», – сказал эксперт.

«Те структуры, на которые влияли МВД или СБУ, они разваливаются на наших глазах буквально. Скорее всего, этот процесс будет продолжаться. Зачистка правого сегмента будет продолжаться и, насколько я знаю, перед силовым блоком стоит задача умножить на ноль или приручить всех ключевых лидеров правого движения. Дальше этот процесс будет продолжаться. Дело в том, что на правых не остановятся», – заявил Бортник.