На Украине начинается кампания за введение нового праздника 1 января – Дня Бандеры

Образ главаря ОУН Степана Бандеры давно стал неотъемлемой частью украинской идентичности.

Об этом в ходе «X Бандеровских чтений» заявил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идеи Бандеры побеждают. И как бы кто этому ни противился, или представители власти не хотели замечать Бандеру, не хотели возвращать ему статус героя, но общество это признаёт, общество его воспринимает, общество всё называет.

Коктейли [Молотова] – «Бандера-смузи», автомобиль – «бандеромобиль», нация – «бандеровцы». Потому это уже необратимый процесс победы идеи Бандеры.

Всё, что связано с самостоятельностью, независимостью, идентичностью, приравнивают к нему, к этому идеологу, который поднял Украину», – сказал чиновник.