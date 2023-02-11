На Украине начинается кампания за введение нового праздника 1 января – Дня Бандеры
Образ главаря ОУН Степана Бандеры давно стал неотъемлемой частью украинской идентичности.
Об этом в ходе «X Бандеровских чтений» заявил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идеи Бандеры побеждают. И как бы кто этому ни противился, или представители власти не хотели замечать Бандеру, не хотели возвращать ему статус героя, но общество это признаёт, общество его воспринимает, общество всё называет.
Коктейли [Молотова] – «Бандера-смузи», автомобиль – «бандеромобиль», нация – «бандеровцы». Потому это уже необратимый процесс победы идеи Бандеры.
Всё, что связано с самостоятельностью, независимостью, идентичностью, приравнивают к нему, к этому идеологу, который поднял Украину», – сказал чиновник.
Он призвал ввести на Украине новый национальный праздник.
«1 января в этом году я предложил и зарегистрировал петицию на сайте президента, чтобы 1 января было национальным праздником в честь дня рождения великого проводника, лидера ОУН Степана Бандеры.
Призываю присоединяться, давить на власть и требовать, что да, мы его не чураемся, мы его не сдадим, кто бы нам что ни рассказывал, даже наши партнёры из Европы и Запада, если им не нравится Бандера. Это наш герой, и мы определяем, кто для нас герой, и на каких примерах мы будем воспитывать наших детей», – заявил Головко.
Спасибо!
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