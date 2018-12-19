19.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина
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На Украине начинается конфликт, аналогичный войне в Северной Ирландии

Создав еще одну церковную структуру, режим Петра Порошенко только усугубил раскол в украинском обществе – ситуация стала напоминать Северную Ирландию, где на протяжении десятилетий длится кровавый конфликт между католиками и протестантами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В крайней степени вырос риск религиозного конфликта в Украине – и закулисного, и публичного. После предоставления томоса обострится борьба за храмы, за монастыри… Противостояние между людьми на бытовом уровне крайне обострится. К языку истории, войне добавится еще одна линия разъединения украинцев – религиозная.

Незаметно для нас мы превращаемся в Северную Ирландию, где между протестантами и католиками существуют очень жесткие социальные границы, перейти которые даже на бытовом уровне достаточно сложно», – сказал он.

«Конечно, после того, как церковь получит томос, имея государственную поддержку, поддержку со стороны правых радикалов, развернется борьбы за вот эти символические места – Лавры, монастыри, которые привлекают большое количество захожан, которые с точки зрения ресурсов являются выгодными. Поэтому борьба начнется, и это, к сожалению, только начало. Особенно, когда Рада попытается принять новые законы, поменять название УПЦ на «РПЦ в Украине», – добавил Бортник.

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