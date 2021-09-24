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24.09.2021 14:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Колониальная демократия, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
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На Украине начинается волна банкротств госпредприятий с целью их распродажи за бесценок, – Скачко

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский разоряет крупнейшие государственные компании и предприятия, чтобы отдать их за...

Президент Украины Владимир Зеленский разоряет крупнейшие государственные компании и предприятия, чтобы отдать их за бесценок западным «инвесторам».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил покинувший Украину из-за угрозы политических репрессий известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одесский припортовый завод фактически встал. Его оценили в 54 миллиона гривен, на мази банкротство, при том, что там работает 20 тысяч человек. Дальше, что произошло с наблюдательным советом «Укрзализныци» – четырёх убрали, потом самого важного вернули. Временная следственная комиссия сказала, что «Укрзализныця» на грани банкротства, она не выполняет даже треть того, что есть.

Зачем создан наблюдательный совет «Укрзализныци»? Его функция следить за кадровой политикой и за любыми финансовыми вопросами, убрали тех, которые не хотят, а Лещенко вернули, – остатки наблюдательного совета должны проследить, чтобы «Укрзализныця» ушла в нужные руки», – сказал он.

Журналист отметил, что в очереди на «банкротство» ещё два крупных государственных предприятия.

«Что готовится дальше: «Центрэнерго» и «Управление морских портов» все порты, которые ещё можно назвать следующие в среде предприятий, которые готовиться к банкротству и приватизации.

Зеленский просит миллиард на войну, а взамен приглашает зайти и забирать на Украине всё, что захотят западные инвесторы, уповая на то, что украинских олигархов прижали. Это чистая продажа», – заключил Скачко.

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