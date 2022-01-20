На Украине нацисты бьют тревогу – бомбоубежища не готовы к вторжению Путина

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Новости Украины

Подавляющее большинство бомбоубежищ украинского города Черкассы находится в непригодном для использования состоянии, а местное руководство даже не собирается исправлять ситуацию.

Об этом сообщили в пресс-службе запрещенной в РФ украинской нацистской группировки «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проверив около десятка городских бомбоубежищ, местные националисты выяснили, что в рабочем состоянии находится только одно – возле городской госадминистрации. К остальным либо нет доступа, либо они находятся в непригодном состоянии и не ремонтировались десятки лет.

«Бомбоубежище у нас есть, но оно полностью разрушено. Приходили специалисты, составляли несколько лет подряд акты. Там ничего нет – ни воды, ни воздуха. Короче, оно непригодно не то что, чтобы там люди были – туда даже заходить страшно. В таком состоянии оно было мне передано. Оно было закрыто на ключ. Туда приходили несколько раз наши специалисты, смотрели. Но чтобы его восстановить, нужны миллионы, как они сказали», – рассказала хозяйка одной из компаний, на территории которой находится бомбоубежище.

«Мы нашли нормальное бомбоубежище, оно находится возле Черкасского городского совета. Наверное, оно содержится в нормальном состоянии, чтобы нашим чиновникам было куда бежать в случае войны», – поделились националисты результатами «инспекции».

В связи с этим радикалы потребовали от местного руководства провести ревизию убежищ. С таким обращением с трибуны Черкасского горсовета выступил экс-боевик запрещенного в РФ нацистского полка «Азов» Ярослав Лысенко.

Он заявил, что месяц назад националисты уже выступали с таким же требованием, однако ничего сделано не было.

«Вчера мы провели ревизию около десяти бомбоубежищ. Они все в ужасном состоянии… СБУ, МВД, ВСУ, НГУ знают, что делать в случае полномасштабной войны. Гражданское население не знает. Поэтому я прошу представителей власти заручиться поддержкой ветеранского сообщества и волонтеров и совместными усилиями провести ревизию и подготовить гражданское население к полномасштабной войне», – сказал Лысенко.