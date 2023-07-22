На Украине надеются, что Эрдоган начнет шантажировать Россию

Игорь Шкапа.  
22.07.2023 13:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Россия, Турция, Украина


Турция может предложить НАТО конвоировать выход из украинских портов судов с зерном

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор военных программ киевского Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Турция может предложить НАТО конвоировать выход из украинских портов судов с зерном Об этом,...

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Он считает, что сейчас в этом вопросе очень многое зависит от турецкого президента.

«И он сейчас усилит свою собственную игру. Например, по вопросу об организации конвоев. Эрдоган заявит, что Турция в одиночку на это не пойдет. Давайте, мол, совместно с силами НАТО. А для того, чтобы сделать это с силами НАТО, надо открывать пролив Босфор. После этого выскажет еще одно «ненавязчивое предложение», мол, давайте мне взамен этого вступление в ЕС, например, или, например, давайте разрешение на продажу истребителей F-35.

Эрдоган — умелый игрок. Какими картами он будет играть (можно, в принципе, все карты рассмотреть), а вот как он ими сыграет — зависит от его личных талантов», – пишет эксперт в колонке на сайте антироссийского пропагандистского издания «Новое время».

По его словам, таким же образом турецкий президент может на этом же зерновом соглашении.

«Многие рассматривают зерновое соглашение как инициативу Эрдогана — обеспечение зерном исламского мира, обеспечение Глобального Юга. А тут происходит нарушение этого соглашения Путиным. Эрдоган может не молчать, а сказать — господа (из Судана, Мали, других стран), вы реально смотрите, кто против вас играет.

Играет тот, кто рассказывает сказки про то, что вы когда-то были колонией Запада. Вас уничтожает Россия. И вот этого Путин испугается. Он лишится очень серьезной поддержки в Генассамблее ООН. Он лишится поддержки на том же саммите БРИКС, лишится поддержки в ШОС. Этого Путин боится, и Эрдоган может на этом сыграть. Серьезно сыграть», – надеется Сунгуровский.

Напомним, что 17 июля истек срок действия так называемой зерновой сделки. После этого ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре одесских портов.

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