14.03.2018, Киев, Елена Острякова
  745 просмотров
Вооруженные силы, ЕС, Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

На Украине надеются, что отравление Скрипаля поможет стране быстрее вступить в НАТО


Украина может выиграть от ситуации с отравлением в Британии двойного агента Сергея Скипаля, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение в эфире украинского телеканала ZIK высказал эксперт-международник Алексей Коропатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Как с Крымом главным бенефициаром был Китай, так в этой ситуации главным бенефициаром оказывается Украина. Хотя она и непричастна, но она может получить определенные выгоды. Если это приведет к ухудшению отношений между РФ и Западом, усилению санкций, то это нам выгодно», – сказал Коропатов.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский также допустил, что скандал в Великобритании может помочь Украине быстрее достигнуть тех стандартов, которые позволят стране вступить в ЕС и НАТО.

«То, что происходит в Великобритании, должно стать серьезным сигналом для украинских спецслужб. Нужно реформировать украинские органы безопасности с учетом агрессии РФ. Необходимо признать стратегической целью безопасности членство в НАТО. Я уверен, если Украина станет членом ЕС, агрессия со стороны России остановится», – сказал Лубкивский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть