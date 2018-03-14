14.03.2018, Киев, Елена Острякова

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На Украине надеются, что отравление Скрипаля поможет стране быстрее вступить в НАТО

Украина может выиграть от ситуации с отравлением в Британии двойного агента Сергея Скипаля, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение в эфире украинского телеканала ZIK высказал эксперт-международник Алексей Коропатов.

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«Как с Крымом главным бенефициаром был Китай, так в этой ситуации главным бенефициаром оказывается Украина. Хотя она и непричастна, но она может получить определенные выгоды. Если это приведет к ухудшению отношений между РФ и Западом, усилению санкций, то это нам выгодно», – сказал Коропатов.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский также допустил, что скандал в Великобритании может помочь Украине быстрее достигнуть тех стандартов, которые позволят стране вступить в ЕС и НАТО.

«То, что происходит в Великобритании, должно стать серьезным сигналом для украинских спецслужб. Нужно реформировать украинские органы безопасности с учетом агрессии РФ. Необходимо признать стратегической целью безопасности членство в НАТО. Я уверен, если Украина станет членом ЕС, агрессия со стороны России остановится», – сказал Лубкивский.