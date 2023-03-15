На Украине надеются, что упавший беспилотник будет стимулировать НАТО передать Киеву авиацию

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Украинские комментаторы выражают надежду, что история с рухнувшим во вторник недалеко от берегов Крыма разведывательно-ударным беспилотником США будет стимулировать НАТО передать боевую авиацию Киеву с расчетом на летнее наступление.

«Уничтожение Россией американского беспилотника накануне Раммштайна – безусловно хороший мотивирующий ход дать Украине все необходимое», – «богатеет думкой» политолог Юрий Романенко.

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Схожий прогноз обнародовал и Украинский институт политики, возглавляемый Русланом Бортником.

«Инцидент с американскими беспилотником MQ-9 вряд ли приведет к дополнительному обострению между США и РФ. Такого рода ситуации случались и раньше неоднократно, будут и в будущем – это маркеры новой Холодной Войны. Но, эта ситуация вероятно является прелюдией к подготовке летней битвы за Крым и может ускорить передачу Украине боевой авиации».

Появляются некоторые подробности того, как российские ВКС могли нейтрализовать воздушного шпиона США, месяцами курсировавшего в пространстве возле Крыма.

«Общаюсь с летчиками. Говорят, их учили такому маневру: Сушка идет над объектом, потом задирает нос и дает форсаж. Если под ней был самолет, ему может оторвать крылья, если беспилотник или что-то мелкое, оно уходит в штопор и затем беспорядочно кувыркается вниз. Мой знакомый пилот говорит, что он бы не стал использовать винт. Он бы использовал этот маневр. Так можно бесконтактно сбить любой самолет, не повреждая винт беспилотника и не рискуя повредить свой самолет… Интересно, это самодеятельность нашего пилота, которого достало вечное соплежуйство или скрупулезное выполнение пилотом приказа начальства?» – отмечает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Бывший глава ЛНР Марат Баширов считает, что Россия давно должна была пресечь полеты американских шпионов над Черным морем.

«США сами отменили международные правила. Арестовывают людей и активы, устраивают теракты и перевороты. В этих условиях у меня вопрос: а что значит нейтральное воздушное пространство? С чего оно нейтральное, если БПЛА ведет разведку и передает данные, при помощи которых убивают наших солдат уже на поле боя? Любой наземный объект или военный самолет являются законной целью, где бы они ни были. Давайте уже принимать решения исходя из военной логики, а не старых норм не нами придуманного права… Мы будем поднимать сбитый американский беспилотник. К месту падения послали морской кран. Тайны все выведаем, и будет им кирдык по всему миру. Иранцы и китайцы особенно обрадуются», – пишет Баширов.

Военкор Роман Сапоньков напоминает:

«Если кто не знает, американские тяжёлые беспилотники находились в воздухе во время всех резонансных атак ВСУ на российскую территорию, и во время потопления крейсера «Москва», атаки на нефтебазы, беспилотников на Севастополь и т.д… В Сирии наши ПВО американские беспилотником над Средиземным морем сбивали, кстати. Сейчас, видимо, нужно время собраться духом на такой шаг».

Политолог Павел Данилин считает, что инцидент над Черным морем был еще и ответом на недавние сообщения о проведении НАТО учений по нанесению удара по Санкт-Петербургу.

«Инцидент с американским беспилотником, которого обтрухал наш истребитель Су, стал вполне внятным ответом на тренировочную бомбежку американцами Санкт-Петербурга. Мессидж понятен даже имбецилу: если вы не хотите терять беспилотники стоимостью 56 миллионов долларов, то не следует заниматься провоцированием Третьей мировой».