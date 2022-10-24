На Украине намерены бить в глубину России ракетами уровня «Томагавков»
Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы сбивать самолеты, везущие в Россию вооружение и дроны.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший украинский военный летчик Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Свитана, Киеву подошли бы для этих целей американские крылатые ракеты «Томагавк».
«Должно быть альтернативное оружие, которым мы можем поражать точки пуска, базы хранения, какие-то логистические цепочки, вплоть до того, что мы должны сбивать самолеты, которые перевозят эти летательные аппараты из Ирана в Москву или на какую-то из баз.
Нам нужны ракеты уровня «Томагавков» с дальностью две-две с половиной тысячи километров, которыми мы могли бы работать по аэродромам, по военным объектам на территории России. Это основная задача, тот основной путь, который до 100% закроет наше небо», – заявил Свитан.
Спасибо!
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