На Украине намерены бить в глубину России ракетами уровня «Томагавков»

24.10.2022  12:58 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы сбивать самолеты, везущие в Россию вооружение и дроны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший украинский военный летчик Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы сбивать самолеты, везущие в Россию вооружение и дроны. Об...

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По мнению Свитана, Киеву подошли бы для этих целей американские крылатые ракеты «Томагавк».

«Должно быть альтернативное оружие, которым мы можем поражать точки пуска, базы хранения, какие-то логистические цепочки, вплоть до того, что мы должны сбивать самолеты, которые перевозят эти летательные аппараты из Ирана в Москву или на какую-то из баз.

Нам нужны ракеты уровня «Томагавков» с дальностью две-две с половиной тысячи километров, которыми мы могли бы работать по аэродромам, по военным объектам на территории России. Это основная задача, тот основной путь, который до 100% закроет наше небо», – заявил Свитан.

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