Менее половины граждан подконтрольной киевскому режиму территории доверили бы жителям новых регионов России участие в парламентских выборах на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу киевского интерент-издания «Зеркало недели», где были презентованы результаты исследования.

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Респондентам задали вопрос: «Должны ли участвовать в парламентских выборах избиратели, проживающие на оккупированных территориях».

46,8% интервьюированных ответили положительно. 24,6% — затруднились ответить, а 28,7% — вообще отказали им в таком праве.

«Получается, что почти треть опрошенных на эмоциональном уровне отрезали/почти отрезали от Украины оккупированные после 24 февраля территории. И людей», – приходит к выводу автор материала.

«Для того чтобы хоть как-то это пояснить, стоит пунктиром уточнить, как наши респонденты относятся к людям, находившимся на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года. Так вот, более 40% опрошенных в большей или меньшей степени им не доверяют.

Здесь — внимание! — количество не доверяющих тем, кто остался жить на оккупированных территориях после 2014 года, составляет 58,1%. Хотя разница в сроках оккупации — семь лет! Тенденция очевидна», – подчеркивает издание.