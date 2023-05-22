На Украине нарастает недоверие к жителям потерянных регионов

Игорь Шкапа.  
22.05.2023 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1754
 
Дзен, Общество, Социология, Украина


Менее половины граждан подконтрольной киевскому режиму территории доверили бы жителям новых регионов России участие в парламентских выборах на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу киевского интерент-издания «Зеркало недели», где были презентованы результаты исследования.

Менее половины граждан подконтрольной киевскому режиму территории доверили бы жителям новых регионов России участие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Респондентам задали вопрос: «Должны ли участвовать в парламентских выборах избиратели, проживающие на оккупированных территориях».

46,8% интервьюированных ответили положительно. 24,6% — затруднились ответить, а 28,7% — вообще отказали им в таком праве.

«Получается, что почти треть опрошенных на эмоциональном уровне отрезали/почти отрезали от Украины оккупированные после 24 февраля территории. И людей», – приходит к выводу автор материала.

«Для того чтобы хоть как-то это пояснить, стоит пунктиром уточнить, как наши респонденты относятся к людям, находившимся на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года. Так вот, более 40% опрошенных в большей или меньшей степени им не доверяют.

Здесь — внимание! — количество не доверяющих тем, кто остался жить на оккупированных территориях после 2014 года, составляет 58,1%. Хотя разница в сроках оккупации — семь лет! Тенденция очевидна», – подчеркивает издание.

«ЗН» характеризует ситуацию как «очень тревожную тенденцию».

Опрос проводился с 28 апреля по 3 мая 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть