На Украине нарастают проблемы с эффективностью ПВО

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Новости Украины

Система противовоздушной обороны Украины в настоящее время не функционирует как единое целое и используется лишь для защиты крупных городов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев.

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Он отмечает, что ракет для ПВО Украины не хватает, поскольку страна их не выпускает, а потому запас не пополняется.

«По нашим данным, в прошлом месяце у них оставалось где-то порядка 1000 ракет для этих комплексов. Но месяц прошёл, стрельба идёт – значит, сейчас их там уже гораздо меньше», – сказал Хатылев «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что вчера выложили видео, где снято нештатное срабатывание украинской зенитной ракеты.

«Это когда происходит самоподрыв ракеты в воздухе. Проблема с надежностью зенитного вооружения у них нарастает с каждым днем, так как приходится использовать «просроченные» ракеты, которые давно подлежат утилизации», – говорит эксперт.

По его словам, в советские времена только один Киев обороняли 22 дивизиона ПВО, а сейчас 21 распределен по всей стране.

«В основном они используются для охраны крупных городов и наиболее важных объектов. Но как системы ПВО Украины уже не существует. Нет единого командования, обмена данными о воздушной обстановке. А потому – что они серьезного могут сбить? В общем-то ничего. Ну разве только если наша ракета полетит прямо на позиции самого дивизиона – тогда они ее, возможно, собьют», – заявил собеседник издания.

Кроме того, он ответил ан вопрос о поставляемых Украине западных системах ПВО.

«Во-первых, западные комплексы – это системы средней и малой дальности. Они сейчас фактически только разворачиваются. В частности, американо-норвежский NASAMS и бундесверовский IRIS-T. Пока у Киева имеются только их штучные экземпляры. Скорее всего, эти комплексы поставят около Киева. К тому же этим комплексом необходимо время, чтобы провести настроечные работы, подготовить позиции. И учтите: ни NASAMS, ни IRIS-T до сих пор не поставлены на вооружение в своих странах – в Норвегии и Германии. Это значит, на Украине они будут проходить испытания. Украинские боевые расчеты для них тоже, скорее всего, не готовы. Так что на них будут работать либо немцы, либо норвежцы», – считает эксперт.

Он добавил, что на появившихся вчера роликах появились видеокадры применения западных ПВО.

«Обе стартовавшие с комплекса IRIS-T ракеты, ушли в «молоко», не достигнув цели. Первый опыт их применения оказался неудачным. Так что киевским властям действительно остается только поднимать голову и считать в небе над Киевом наши летящие ракеты», – резюмировал Хатылев.