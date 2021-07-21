«На Украине нас ждут спецлагеря», – Пушилин

21.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В ЛДНР прекрасно понимают, что захват Украиной республик Донбасса приведёт к самым «драматическим последствиям».

Об этом в интервью французскому изданию «Политик Интернасьональ» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После февральского переворота 2014 года, который не сулил нам ничего хорошего, терпение жителей Донбасса достигло предела. Мы провозгласили Донецкую Народную Республику 7 апреля и назначили дату референдума. Несколько дней спустя исполняющий обязанности президента Украины Турчинов начал против нас «антитеррористическую операцию» – это фактически означает, что армия была направлена на подавление гражданского населения! Это было нарушением всех международных стандартов и конституции Украины. В основном законе четко сказано, что украинская армия может быть использована только против внешнего агрессора, но не против собственных граждан. Так началась гражданская война», – рассказал Пушилин.

По его словам, у жителей Донбасса нет иллюзий, что произойдет в случае захвата украинской армией Донецка и Луганска.

«Мы хорошо понимаем, к каким драматическим последствиям может привести захват наших республик Украиной. Правительство в Киеве до сих пор не приняло закон об амнистии, что является одним из требований Минских соглашений. Кроме того, в украинский парламент внесен законопроект об интернировании и принудительном переселении российских граждан и военнопленных из Донбасса в специальные лагеря», – добавил глава республики.

Говоря о поддержке извне, Пушилин вспомнил, как с первых дней украинской агрессии на Донбасс прибыло много добровольцев.

«Многие приехали из России, но также и из других стран – Сербии, Словакии, Чехии, Южной Осетии, Абхазии и даже Соединенных Штатов Америки. Мы даже сформировали интернациональную бригаду. Все наши командиры – простые ребята, которые до конфликта не имели никакого отношения к профессиональной армии», – подчеркнул глава ДНР.

При этом он добавил, что за всё время конфликта ни одна международная организация не доказала наличия в Донбассе российских военных, о чём даже публично заявляли представители ОБСЕ.

«Помощь России состояла в гуманитарной и дипломатической поддержке. Как гарант Минских соглашений, Москва внесла и продолжает вносить значительный вклад в мирное урегулирование конфликта», – заключил Пушилин.