На Украине насчитали 150 тысяч мигрантов из России

12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине по состоянию на 1 июня текущего года состояло на учете более 150 тысяч иммигрантов из числа граждан Российской Федерации, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом сообщили в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

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По данным ГМСУ, по состоянию на начало лета в Украине на учете находилось 152 450 иммигрантов из числа граждан РФ. Временно проживали на Украине в этот период, по данным миграционной службы, 9 548 граждан России.