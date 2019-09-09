На Украине насчитали более пяти тысяч политзаключенных

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на то, что киевская власть сознательно не ведёт статистику политзаключённых, находящихся в тюрьмах и СИЗО Украины, только по доступным данным можно насчитать несколько тысяч украинцев, которые сидят по политическим статьям.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть такая, слава тебе, Господи, её сейчас должны закрыть, военная прокуратура и известный одиозный, скандальный военный прокурор господин Матиос, который у нас комментировал всё что ни попадя, даже то, что не касалось его. Одна из его основных тем – это борьба с терроризмом, сепаратизмом, и вот он года два-три назад выходит на пресс-конференцию и говорит, что у нас в Украине по 258-й статье сидит сейчас около трёх тысяч украинцев или в СИЗО, или уже по приговору в тюрьмах.

Открываем 258-ю – «Пособничество террористам». У нас террористами, как вы знаете, называют ДНР и ЛНР. Задаёшь опосредованно через медиа вопрос: ребята, а кто у нас ДНР-ЛНР в Украине признал террористами для того, чтобы обвинять в терроризме этих людей? Получается, что три тысячи этих людей сидят по фейковой статье, их признали террористами или пособниками тех, кто не является и не признан никем террористами. Чем не политическая статья?» – отметила Бондаренко.

«Дальше, смотрим, сколько сидит в Харькове по так называемому уголовному делу «Харьковский Антимайдан» – в районе 400 человек. Смотрим, сколько сидит в Одессе по так называемому делу о 2 мая – те, на кого нападали и кого били, а не те, кто нападал и бил – около трёх сотен.

Когда начинаешь для себя эти цифры собирать по крупицам, потому что режим сознательно, конечно, не будет вести статистику и учитывать всех политзаключённых, которые сидят в тюрьмах, выходит около пяти тысяч», – добавила экс-нардеп.