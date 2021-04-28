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28.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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На Украине насчитали около 700 тысяч наркоманов

Новости Украины

Каждый десятый житель Украины знаком с наркозависимыми, общее число которых в стране достигает 700 тысяч.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Украинским институтом будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порядка 15% опрошенных в ходе исследования указали, что среди их знакомых есть люди с алкогольной зависимостью, 5% – что есть знакомые с наркотической зависимостью и ещё 5% – и с алкогольной, и с наркотической зависимостью. Таким образом, 10% опрошенных указали, что среди их окружения есть люди, так или иначе связанные с наркотиками, то есть те, кто употребляют наркотики.

С учётом того что в Украине сейчас проживает около 35 млн человек, в стране насчитывается порядка 3,5 млн человек, которые могут сказать, что в его окружении есть люди которые употребляют наркотики», – отметил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Чаще всего люди сталкиваются с зависимостью от каннабиса – более 31%, – на втором месте – амфетамин, около 10%.

«Если каннабис считается легким наркотиком, то амфетамин уже никак не лёгкий наркотик», – отметил на презентации исследования доктор социологических наук Александр Шульга.

С употреблением так называемых дизайнерских наркотиков сталкивались около 8% опрошенных, маковой соломки – 7%, метадона – 6%, спайса – тоже 6%, героина и экстази – 4%.


По оценке Украинского института будущего на Украине сейчас около 700 тысяч человек так или иначе употребляют наркотики. Если говорить о молодёжи с 18-24 лет, то количество людей, которые говорят о том, что среди их окружении есть люди, которые употребляют наркотики, вдвое больше – около 20%.

В категории тяжелых наркотиков разрыв между возрастными группами еще больше. Если в среднем по Украине 4% опрошенных говорят о том, что в их окружении есть люди, которые употребляют героин, и ещё 4% говорят что есть люди которые употребляют кокаин, то среди возрастной группы 18-24 года – эта цифра достигает 17%.

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