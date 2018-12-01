01.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Украина, Финансы, Экономика
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На Украине нашли “фактор стабильности”

Капитала, который можно было бы выводить за границу, в Украине сейчас почти нет и это в какой-то степени стабилизирует экономику и курс национальной валюты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВВП Украины сегодня процентов на 40 меньше, чем был в 2014 году. и выводить то нечего. У людей нет денег, и у достаточно крупных предпринимателей нет живых денег, которые можно было бы вывести. Активы подешевели раза в три, их нельзя дать в залог и получить деньги чтобы вывести. Капитал, который можно выводить, значительно сократился. К сожалению, в Украине уже нечего выводить за рубеж поэтому рефинансирование получить тоже не под что. И это является фактором стабильности», – сказал он.

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