На Украине нашли могилу Богдана Хмельницкого

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Субботове Черкасской области под Ильинской церковью нашли подземный склеп, который, по мнению специалистов, может оказаться местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого и его сына, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своем сайте сообщает общественная организация “Фонд Великий льох”, который занимается историческими изысканиями.

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“В Субботове ученые нашли вероятное захоронение Хмельницкого. В родовой церкви-усыпальнице георадары зафиксировали старинный склеп. Специалисты предполагают, что это захоронение гетмана, которое искали более 300 лет”, – говорится в сообщении.

Кандидат геологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной геофизики Института геологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ксения Бондарь отметила, что во время разведки в Ильинской церкви применили один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов – метод высокочастотных электромагнитных зондирований, или георадарный метод. С помощью четырех георадаров с разной рабочей частотой и, соответственно, разной разрешения и глубинности, обследовали пространство под полом церкви до глубины более 4 м.

“По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 м, ширина 1,3 м) соответствуют объекту, похожем на склеп”, – рассказала Бондарь.