31.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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На Украине нашли новый способ лишить Россию права голоса по миротворцам на Донбассе

Россия не должна принимать участие в голосовании на Совете безопасности ООН по вводу миротворческой миссии в Донбасс, так как является участником конфликта на юго-востоке Украины.

Об этом в эфире передачи «ПолитикаUA» заявил Владимир Хандогий, украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Устав ООН даёт возможность поработать в направлении нивелирования этой позиции России, того или иного постоянного члена Совета безопасности. Устав, его статья 27 пункт 3 предусматривает, если в случае, когда тот или иной постоянный член Совета безопасности принимает участие в споре, там не говорится о конфликте, принимает участие в споре. Там нет слова «участник», это даёт нам возможность, не говоря о том, что об этом отрицает российская сторона, что она не является стороной, она не участник конфликта. Но тяжело отрицать, что Россия не принимает участие в споре», – объясняет дипломат.

По мнению Хандогия, если Российская Федерация является участником переговорных процессов, то она должна отказаться от голосования в Совете безопасности по вводу миротворцев в Донбасс.

«Так вот, именно статья 27 предусматривает, что, если постоянный член Совета безопасности принимает участие в споре, он обязан при рассмотрении этого вопроса в Совете безопасности воздержаться от голосования. Не при голосовании, а просто не принимать участие, дав возможность Совету безопасности принять соответственное решение на основе раздела 6, а этот раздел имеет название «Мирное решение споров»», – сообщил посол.

«Мы не достаточно активно используем потенциал и возможности Устава», – констатирует Хандогий.