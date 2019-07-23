23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Спецслужбы, Статистика, Украина
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На Украине нашли область, где больше всего изнасилований

На Украине с начала 2019 года больше производств в отношении изнасилования учтено в Харьковской области, перелдает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

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Так, на Украине в течение января-июня 2019 года всего учтено уголовных производств по статье 152 УК Украины (изнасилование) в Харьковской области – 15. Всего в Харьковской области зарегистрировано 34 уголовных правонарушений. Из них закрыто 19 производств.

Больше производств относительно изнасилования учтено в Одесской области – 14. В Днепропетровской и Николаевской областях учтено по 11 производств. В Киевской области и Киеве учтено по 10 производств.

Меньше производств по факту изнасилования учтено в Хмельницкой области – 2. В Запорожской, Львовской и Черновицкой областях по 3 производства.

В общем, в Украине в течение января-июня 2019 года в Украине учтено 158 уголовных производств по статье 152 УК Украины (изнасилование). Всего зарегистрировано 265 правонарушений, из них закрыто 107 производств.

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