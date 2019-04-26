На Украине нашлись русские негры, воюющие за собственное рабство

26.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Оправдание принятого Верховной радой одиозного закона о языках русскоязычными людьми с русскими фамилиями просто позорно.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я когда жил в Техасе, изучал войну Севера и Юга, и меня больше всего поражало, что значительное число чёрных рабов воевало на стороне конфедератов. За что? За то, чтобы сохранить своё рабство. Вот, когда я слышу от русских, русскоязычных людей с русскими фамилиями оправдания этого человеконенавистнического архаичного закона, де-факто запрещающего русский язык там, на Украине, то у меня такое же сравнение. «Мы с гордостью будем бороться за своё рабство!» – говорят они.

Так вот, о чём этот закон: по сути дела, вводится де-факто языковая полиция, полицай – главный уполномоченный по защиты государственного языка, за «дермо», за «державну мову», – заявил эксперт.

«Я уверен, примут его быстренько, подпишет Порошенко, до Зеленского утвердят всё это. Потому что пять-шесть лет утверждают эти языковые полицейские структуры, и уволить их никак нельзя по этому закону. Они могут штрафы накладывать, но, самое главное, по любой кляузе любого гражданина Украины против любого чиновника, а перечень от президента Украины, который не знает в достаточной степени, любой уполномоченный завтра может объявить тестирование президенту», – добавил Корнилов.

В то же время председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что именно подобные инициативы послужили прологом начавшейся в 2014 году гражданской войны на Украине.

«Четыре с половиной года назад вся ваша страна вспыхнула из-за того, что вы всего лишь отменили региональность русского языка. Теперь он (Порошенко – ред.) говорит, что пять лет мы готовили эту ситуацию, и мы теперь всё украинизируем. Я бы на месте нашего МИДа сегодня тоже вышел с предложением в Совбезе ООН рассмотреть этот закон, который является геноцидом по отношению к русским», – предложил Калашников.