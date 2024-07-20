На Украине наступает медленное отрезвление. Признание полковника СБУ
Обнародованные цифры потерь ВСУ в Крынках противоречат тезисам пропаганды режима Зеленского о скорой победе над РФ, у населения начинают появляться неудобные вопросы к власти.
Об этом на канале Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из стратегических ошибок – информационная составляющая пошла по пути СССР, «моноэфир»: «от Советского информбюро, мы побеждаем, русня бежит…». Так русня бежала? Почитайте сводки, уже скоро не останется населения в РФ, сколько мы уничтожили.
Поэтому сейчас, когда обществу открываются данные – ничего себе, погибло, без вести пропавших больше 500 человек. Так мы же всех убили, как наши солдаты погибают?
А если реально сейчас начнут раскрывать цифры, что дальше будет? Это стратегическая ошибка, этот маятник на максимуме сейчас пойдёт в другую сторону, и он может снести нынешнюю власть», – сказал Стариков.
На украинцев отрезвляюще подействовало и отключение электричества. Причем, если бы олигархи в сговоре с властью не проворачивали махинации с экспортом за рубеж, света хватало бы простым абонентам.
«Люди перестали смотреть «моноэфир» и начали оборачиваться кругом, что же реально происходит. И уже социология другая – около 50% уже за переговоры. Ещё месяц назад было 20%
Если [«моноэфир»] смотреть не будем, начнём задумываться, ходить по улицам, задавать вопросы. Почему мой дом – смотрю, сколько генерируют после российских атак на энергетику, мне 100 кВт на месяц хватает, я должен их получать, почему не получаю? А нас очень много.
Маятник пошёл назад, дальше хуже и хуже, и таких вопросов будет всё больше и больше задаваться, и тогда власть захлебнётся в социальных вопросах», – предупредил эксперт.
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