На Украине назначили главного по стратегическим исследованиям при СНБО

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров в пятницу представил коллективу Национального института стратегических исследований нового директора Национального института Александра Литвиненко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

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Литвиненко был назначен указом президента. В соответствии с указом, назначение состоялось с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения осуществления президентом Украины, СНБО полномочий в сфере национальной безопасности государства, научного сопровождения решения проблемных вопросов внешней политики, экономического, социального и общественно-политического развития Украины, создания организационных условий для проведения модернизации и функционирования Национального института стратегических исследований, отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что указом директору Национального института стратегических исследований определены задачи внести в двухмесячный срок предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.

Во время выступления Литвиненко определил приоритетные направления деятельности Института, в частности, относительно “оборонных исследований, внешней безопасности, деоккупации временно захваченных территорий, исследований по экономической и кибернетической безопасности”.

14 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований Василия Яблонского и назначил директором Александра Литвиненко.