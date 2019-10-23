На Украине назначили нового прокурора несуществующей крымской автономии

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры несуществующей “Автономной Республики Крым” нового руководителя – Игоря Поночовного, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Новый глава ведомства Игорь Поночовный поблагодарил за доверие руководству Генеральной прокуратуры.

“Мы продолжим реализовывать те планы и задачи, которые определены Стратегией развития прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации на 2019-2021 годы. Ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове не останется без нашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях”, – подчеркнул Поночовный.

Игорь Поночовный начал карьеру прокурора в 2009 году в должности помощника прокурора Дарницкого района города Киева. В декабря 2017 года начал работу в прокуратуре несуществующей АР Крым.