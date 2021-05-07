На Украине назревает битва «американских жён»: Зе и По

07.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину напоминает комедию Николая Гоголя «Ревизор».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Ревизор» по-незалежному выглядит так:

Зеленский: Господа, к нам едет ревизор. Шмыгаль: Как ревизор? Ермак: Как ревизор? Порошенко: Из страны-хозяйки Украины – Соединённых Штатов Америки. И ещё с секретным предписаньем.

О наличии такого секретного предписанья можно даже не сомневаться. Ведь, судя по падающим рейтингам пана Зе (как внутри страны, так и среди зарубежных коллег), «зелёный» президент перестаёт удовлетворять своих заокеанских хозяев. Об этом свидетельствует неудачная гастроль Зе-слуги в Париж, в ходе которой, по указке США, он пытался внести определённый информационный вирус в европейское пространство. Но не вышло. В итоге «громкая» Зе-поездка не принесла его хозяину – Америке – нужных результатов: столкнуть лбами Россию и Европу из-за вечно плачущего «партнёра» Зеленского не получилось.

Дела на Украине насколько запущены, что Штаты вновь делают ставку на Порошенко, который, со свойственной ему услужливостью перед «большими людьми» встретил Блинкена, опережая первое Зе-лицо. Для неопытного и юродивого Зеленского настоящим щелчком по носу стало то, что Энтони Блинкен по прибытии в Киев первостепенно встретился с его главным оппонентом – Петром Порошенко. Кровожадный «шоколадный король» не без излишнего пафоса заявил о том, что визит господина (!) государственного секретаря в страну победившего майдана (маргиналитета), – это символ важности Украины для США. Безусловно, Украина архиважна для США, ведь она стала сырьевым придатком, провокатором и полигоном для возможных боевых действий против американского врага – России.

Бросается в глаза фраза американского госсекретаря, ставшая клише всех западных партнёров «незалежной», о том, что главной целью его визита является подтверждение приверженности США суверенитету Украины.

«Поддержка суверенитета и территориальной целостности», – это заангажированные приёмы, применяемые коллективным Западом, чтобы продемонстрировать миру, что оставшаяся часть Украины (ОЧУ) якобы «ще не вмерла». О каком суверенитете может идти речь, если «незалежная» утратила его 30 лет назад, превратившись после распада СССР в американскую колонию? Только в составе Большой России Украина может вернуть былую славу и мощь, которой обладала в советскую эпоху. Понимают это и украинские заокеанские собственники. Поэтому они воочию должны убедиться, что их «жовто-блакытная» колония ещё сильнее отдаляется от своей исторической Родины – России.

Украина находится под структурным управлением США. Поэтому после отбытия «высокого» украинского гостя из страны победившей «демократии» мы можем стать свидетелями крысиных боёв, которые устроят пятый и шестой оккупационные президенты «неньки». Иными словами, Америка выбирает себе главную «жену», на роль которой претендуют Зеленский и Порошенко. Они оба приняли на себя западный менталитет: готовы сжигать живьем людей, создавать концлагеря. И этот менталитет под разным «соусом» Зе и По будут распространять по оставшейся Украине.

Как говорится в гоголевском «Ревизоре», на зеркало неча пенять, коли рожа крива. Беда Украины – в её предателях-гарантах. Для того, чтобы «неалежная» стала поистине суверенной и крепкой страной, ей нужны новые лица, новый лидер, который не запачкал свои руки в крови и коррупционной грязи, а настроен на воссоединение Украины с Большой Россией.

Посыл, который несёт комедия «Ревизор», актуален и сегодня – остановить ситуацию можно, если каждый начнёт с себя. В данном случае я говорю о простых украинцах, которые являются разменной монетой в антиукраинской игре Америки и её вассалов Зеленского-Порошенко. Именно населению украинского государства нужно побороть страх, который в него вселили оккупационные постмайданные чиновники, выдворить из страны западных подстилок, наделённых властью, и вернуться домой – в Большую Россиию.