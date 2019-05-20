20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Спецслужбы, Статистика, Транспорт, Украина
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На Украине назвали дороги, лидирующие по количеству ДТП

По количеству дорожно-транспортных происшествий на Украине в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса, на участке которой между селами Чабаны и Вита-Почтовая в течение года произошла 71 авария, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины.

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По данным полиции, наибольшее количество ДТП, которые произошли в течение 2018 года на украинских автодорогах, зарегистрировано: на дороге М-05 Киев-Одесса с. Чабаны в с. Вита Почтовая – 71 ДТП.

Кроме того, на дороге М-06 Киев-Чоп от с. Зубра в с. Солонка произошли 70 ДТП, М-07 Киев-Ковель-Ягодин от города. Буча в с. Ворзель – 64 ДТП, М-03 Киев-Харьков-Довжанский от с.Гора в г. Борисполь – 63 ДТП, а на автодороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи от г. Бровары в с. Калиновка – 51 ДТП.

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