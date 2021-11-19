На Украине не исключают, что британцы заводят спецназ для смещения Зеленского

Игорь Петров. Просмотров: 19.11.202118:28 (Мск), Киев,

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Новости Украины





Возможная переброска 600 британских спецназовцев из SAS и Paras на Украину может иметь целью контроль и даже смещение действующей власти.

Об этом на канале «Перший Козацький» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот эти 600 человек… а не другую им функцию придумали в ожидании того, что здесь возможно самое различное развитие ситуаций? Вот эти 600 человек очень эффективно могут сдерживать такие порывы, которые были на майдане. Вот это они умеют», – сказал он.

«Другой вариант: эти 600 человек – это более чем достаточно, чтобы заблокировать правительственный квартал», – предположил другой эксперт, Валентин Землянский.

«Легко. Это даже не дворец Амина. – согласился Сергей Лозовский. – Дело в том, что, судя по всему, эти ребята, «зеленокнопочные», они уже слиты всеми. Американское выражение «это сукин сын, но это наш сукин сын» подразумевает, что это «наш». А эти, получается, ничьи. Они непредсказуемые ни для кого. То ли в моей своре эта собака, то ли в вашей своре эта собака. А вдруг появилась бешеная?».

Ранее британское издание Mirror сообщало о том, что от 400 до 600 военнослужащих подразделения сил специального назначения SAS и парашютного полка Paras могут быть отправлены в Украину. В качестве причины этого называлась российская угроза.