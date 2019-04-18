На Украине не нашли ни одного коррупционера

18.04.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя нынешняя украинская власть обещала найти и наказать виновных в убийствах на Майдане и вернуть деньги, которые предыдущая власть якобы вывела из страны, ничего этого так и не сделано.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист ОО «Черниговский центр прав человека» Сергей Нестеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«При удовлетворительном состоянии работы правоохранительных органов мы могли бы увидеть хоть одного коррупционера, которого посадили в тюрьму и по которому есть обвинительный приговор. После революции достоинства много кричали о том, что преступления Майдана – первое, что должно быть расследовано, что деньги, выведенные предыдущей властью, должны быть возвращены. Ничего этого нет. Никто не наказан ни за преступления Майдана, ни за коррупцию, ни за что. Желания наказывать нет», – сказал правозащитник.