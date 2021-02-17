На Украине не оказалось пророссийских партий

17.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинские партии, которые декларативно заявляли о своей пророссийскости, на деле оказались такими исключительно на словах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-депутат Одесского горсовета, политолог Игорь Димитриев, отвечая на вопрос, почему русская Украина не поднимает восстание.

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«Люди не восстают сами, просто так. Стихийно, это не происходит. Чтобы люди восстали, должна быть движущая сила, партия. К сожалению, политические силы, которые кричали «Смотрите, какие мы пророссийские!», оказались такими лишь на словах. Вообще на Украине все такие партии воспринимать пророссийскими большая ошибка. Это такой внутриукраинский маскарад», – сказал собеседник издания.

По его словам, когда в 2014 году стало понятно, что власть меняется, регионалы тут же переметнулись или включили задний ход, чтобы дальше работать и зарабатывать деньги…

«А низовых структур просто не было потому, что их подавила та самая Партия регионов Януковича, которая имела мандат от России на пророссийскую деятельность. И в тот момент, когда потребовалось то самое организационное ядро, Партия регионов рассыпалась по щелчку пальцев. После чего многие уже не решились встать на эту дорогу – она означала большой риск: потерю всего, сроки большие, уголовное преследование, международный розыск», – говорит эксперт.

«И многих обманывало то, что на Украине комбинации со сменой власти происходили не раз, потом – с обратной сменой. Качели. Но этот Майдан решил застопорить колесо, скрепить его кровью», – резюмировал Димитриев.