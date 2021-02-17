Подпишись на рассылку
17.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

На Украине не оказалось пророссийских партий

Новости Украины

Украинские партии, которые декларативно заявляли о своей пророссийскости, на деле оказались такими исключительно на словах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-депутат Одесского горсовета, политолог Игорь Димитриев, отвечая на вопрос, почему русская Украина не поднимает восстание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Люди не восстают сами, просто так. Стихийно, это не происходит. Чтобы люди восстали, должна быть движущая сила, партия. К сожалению, политические силы, которые кричали «Смотрите, какие мы пророссийские!», оказались такими лишь на словах. Вообще на Украине все такие партии воспринимать пророссийскими большая ошибка. Это такой внутриукраинский маскарад», – сказал собеседник издания.

По его словам, когда в 2014 году стало понятно, что власть меняется, регионалы тут же переметнулись или включили задний ход, чтобы дальше работать и зарабатывать деньги…

«А низовых структур просто не было потому, что их подавила та самая Партия регионов Януковича, которая имела мандат от России на пророссийскую деятельность. И в тот момент, когда потребовалось то самое организационное ядро, Партия регионов рассыпалась по щелчку пальцев. После чего многие уже не решились встать на эту дорогу – она означала большой риск: потерю всего, сроки большие, уголовное преследование, международный розыск», – говорит эксперт.

«И многих обманывало то, что на Украине комбинации со сменой власти происходили не раз, потом – с обратной сменой. Качели. Но этот Майдан решил застопорить колесо, скрепить его кровью», – резюмировал Димитриев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть