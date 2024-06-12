На Украине не оказалось специалистов, способных запустить японские газовые турбины

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Переданные Украине Западом турбины для газовой генерации электроэнергии не работают. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, бывшая советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Зеркаль, во-первых, проблема возникает с их установкой и наладкой, а во-вторых, Украине передали только турбины без дополнительного оборудования.

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«На самом деле, турбинами не так много людей могут профессионально заниматься – это первое. А во-вторых, чтобы установить такое сложное оснащение, нужен проект. Кроме того, нужна еще правильная инсталляций и обслуживание этого агрегата, потому что он – не простой и не легкий в обслуживании. Потому, если на каком-то этапе есть ошибка или неточность, он работать нормально не будет. Во-вторых, турбинам, которые подарены UNDP за грант японского правительства, нужно дополнительное оборудование, которое пока не поставлено в Украину», – заявила Зеркаль.