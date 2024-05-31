На Украине не осталось ни одной тепловой электростанции. Спасают АЭС и солнечные батареи

Сергей Чижов.  
31.05.2024 09:05
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


В украинской энергосистеме не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или совсем разрушена обстрелами, а доля ТЭС в энергобалансе Украины упала до рекордно низких 5%.

Такими откровениями поделился перешедший после начала СВО на сторону Зеленского нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Бойко, являющийся сегодня советником премьер-министра  Дениса Шмыгаля  и членом наблюдательного совета Укрэнерго.

В украинской энергосистеме не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена...

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«Традиционно ТЭС производят около 30% электроэнергии. Сейчас же их доля едва достигает 5%», – отметил Бойко.

Сетует депутат и на большие потери в гидроэнергетике, где полностью не работают  две большие электростанции: «Все это приводит к значительному дефициту мощности в системе. В первую очередь из-за нехватки производства электроэнергии тепловыми электростанциями», – пояснил он.

В украинской энергосистеме сегодня работают лишь атомные и гидроэлектростанции. Последние хоть и пострадали, но все же сохранили работоспособность и продолжают производить электроэнергию. Плюс- пресловутая «зеленая генерация».

«Сегодня также очень спасают солнечные станции, которые в свое время у нас построили даже с излишками, и при нормальных условиях работы энергосистемы их приходилось ограничивать в выдаче мощности в сеть. Теперь вся эта мощность в системе потребляется и позволяет смягчить последствия вражеских обстрелов», – добавил советник украинского премьер-министра.

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