На Украине не осталось психически здоровых, – доктор Комаровский

На Украине нет психически здоровых людей.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, власть уже сейчас должна озаботиться тем, чтобы оказывать населению консультативную помощь.

«Нет в Украине психически здорового человека. Он не может быть после двух лет войны, просто не может. Если у вас нормальный сон, вы считаете себя психически здоровым, значит, у вас просто нет мозгов.

Тем не менее, все люди, которые есть в Украине, могут быть разделены на три категории: те, кто нуждается в помощи психиатра, те, кто нуждается в помощи психолога и те, кто могут помочь себе сами.

Тех, кто может помочь себе сам, абсолютное большинство, процентов 75-80, может быть, даже 90. С этими людьми надо работать на уровне государственных институтов. Надо взять один из закрытых каналов, открыть его, и чтобы он 24 часа в сутки проводил тренинги, рассказывал о психическом здоровье, занимался с детьми, с бабушками, дедушками, рассказывал современные диагностические протоколы», – предложил Комаровский, явно рассчитывающий на трудоустройство на подобном канале.