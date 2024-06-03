На Украине не останется другой работы, кроме сидения в окопах – Соскин

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В ближайшие месяцы на Украине не останется другой возможности работать и получать зарплату, кроме как служба в ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, причина тому – тотальное обнищание населения и сокращение рабочих мест.

«Работы уже нет, большая часть городов разрушена, выехать из страны нельзя, потому что такая свобода и демократия, Зеленский установил, что остается только одно – быть похищенным военкомами, забритыми и брошенными на передовую. Ну, там хоть деньги платят. В скором времени – где-то два-три, может, четыре месяца – и никаких источников получения денег, заработка в Украине, легального, не останется, кроме как идти на войну и получать деньги по контракту», – заключил Соскин.