На Украине не оставляют надежд «перекодировать» жителей ЛДНР в укропатриотов

Новости Украины

Людей, живших в СССР, якобы удалось успешно «перекодировать» в укропатриотов, а значит, можно изменить и сознание жителей ЛДНР.

Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявил экс-министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли возможность вернуть Донбасс, учитывая, что каждый день школьники, студенты, граждане слушают, какие мы ужасные, какие мы жидобандеровцы, какой прекрасный Путин. И когда эта пропаганда 7 лет, а будет и 8, и 9, и 10… как их вернуть? Такое возможно?» – спросил телеведущий-русофоб Мыкола Вересень. «В принципе, это возможно, я в этом уверен. Но невозможно теперь это сделать за один день, за два, – ответил бывший чиновник. «Но меня удивляют две крайние позиции – первая позиция, эти люди навсегда потеряны – это не так. Например, вы человек, который жил в советские времена, вы сейчас носитель коммунистической идеологии? Нет. По такой логике вас уже никогда нельзя было бы, условно говоря, перекодировать в патриота. Нет, это не так», – уверенно добавил Черныш.

Также он призвал украинские власти увеличивать влияние на жителей неподконтрольных Киеву территорий.

«Изменяются времена, изменяются обстоятельства, изменяются инструменты влияния. Человека можно убедить, человека можно изменить. Потому что тогда мы говорим – России удаётся изменить, а остальные не могут? Нет, мы умеем! Второе, связанное с этим вопросом, выбрали ли мы правильные инструменты для того, чтобы не оставлять влияния на тех людей, которые остались на оккупированных территориях? Нет, конечно же, не используются возможности социальных сетей так, как положено, разведывательные инструменты не используются, поддержка инакомыслия неправильно используется. Он там есть, но используется не тем способом», – рассуждает экс-министр.