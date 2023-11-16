На Украине не оставляют планов уничтожить Крымский мост

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Украина ударит по Крымскому мосту тогда, «когда этого будет требовать оперативная ситуация».

Об этом в эфире интернет-канала «Новости.Live» заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Плетенчука, недавний удар по керченскому заводу «Залив», который пришелся по кораблю, готовящемуся войти в состав ЧФ, мог быть нанесен и по Крымскому мосту, но в этот раз он не был целью.

«Давайте проанализируем, каким образом наносились огневые поражения по этой незаконной пристройке к нашему Крыму. Каждый раз это была отдельная операция – сложная, разработанная, многоэтапная, и каждый раз это было что-то новенькое. Когда поражали этот «Аскольд» недавно, вы видели, что фактически этот завод находится рядом с мостом. Конечно, там у всех все перевернулось, потому что фактически не было большой разницы, по чему именно ударить в тот момент. Но выбрали такую цель.

Каждый раз, когда что-то подобное планируется, это что-то новенькое. И использовать этот шанс для того, чтобы просто ради хайпа разрушить этот ненавистный нам Крымский мост, не имеет смысла. Пока существуют другие логистические пути, основные, как сухопутье, например, на юге оккупированной Донеччины, сносить один из этих путей нет смысла. Потому он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать оперативная ситуация», – трепался Плетенчук.