На Украине не поняли папу римского, объявившего об уважении к русскому народу

Новости Украины

Критика папы римского на Украине и негативная оценка его миролюбивых высказываний вызвана непониманием роли понтифика в мировых процессах.

Такое мнение на канале» Политека Онлайн» высказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине не понимают роль папы римского. К нему почему-то относятся, как к Байдену или как к Макрону. Надо понять, что это не Байден, не Макрон. Кроме того, если мы в Украине говорим о наиболее радикальных частях общества, наиболее ожесточившихся, то это да. А если мы говорим об экспертной среде, то там есть полное понимание того, что делает папа римский. Конечно, заявление папы римского негативно влияет на мобилизацию в украинском обществе в широком понимает этого слова, но надо понимать, что папа римский – это не президент, это не лидер международной политической организации, у него другая функция», – подчеркнул эксперт.

Он считает, что риторика понтифика направлена, в том числе, на призывы к покаянию россиян, которым тогда будет гарантирован рай.

«Папа Франциск не просто священник, он мудрый политик. Он понимает, что загонять животное, человека, тем более целую нацию в угол нельзя, потому что будет бросаться в горло. Мне кажется, что риторика папы римского направлена на попытку как-то выпустить пар, занять политическую нишу миротворца, потому что он прекрасно понимает – рано или поздно все закончится миром, и папа римский может быть первым из посредников в этом мирном урегулировании, – уверен Бортник. – Но это попытка сказать россиянам, что мы вас в угол не загоняем, что вас не ждёт какое-то уничтожение, что мы вас уважаем и любим, и если вы поменяете своё поведение, покаетесь, извинитесь, вы будете тоже частью нашего цивилизованного мира. Это достаточно мудрая политика. Попытка оставить выходы и переговорный, и цивилизационный для всего российского общества. И с точки зрения христианства — это абсолютно правильный подход. Мы знаем, что христианство – это всепрощающая религия, и человек, который покаялся, переосмыслил свою жизнь, чтобы он ни сделал в прошлом, какими бы ни были ужасными его преступления, имеет право на рай, хоть и несёт юридическую ответственность в этой жизни за свои действия».

На днях папа римский заявил, что испытывает «большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму», в том числе к писателю Федору Достоевскому, «вдохновляющего людей на христианство».

Эти слова вызвали негодование посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

«Папа римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского», – заявила дипломат.

По ее мнению, русские литераторы Александр Пушкин, Александр Куприн и Михаил Булгаков «показали бы, что гуманизмом не пахло» в России.

Чуть ранее понтифик обратился к главам России и Украины.

«Во имя Бога и во имя чувства человечности, которое живет в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня. Давайте прекратим поставки оружия и будем стремиться к созданию условий для переговоров, которые приведут к решениям, не навязываемым силой, а консенсусным, справедливым и стабильным», — призвал Франциск.

Еще папа римский высказывал мнение, что одной из причин нынешнего кризиса на Украине являются «действия НАТО у границ России», после чего советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил:

«Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет… Франциск…».

Кроме того, когда Франциск выразил соболезнование в связи с убийством в Москве журналистки Дарьи Дугиной, МИД Украины вызвал папского нунция в Киеве, чтобы предъявить ему «глубокое разочарование словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву».